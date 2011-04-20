В чем проблема с диагностированием ХОЗЛ?

В Украине существуют проблемы с диагностированием хронических обструктивных заболеваний легких.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил главный специалист по фтизиатрии и пульмонологии Минздрава Украины, директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г.Яновского НАМНУ Юрий ФЕЩЕНКО.

По его словам, хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ) – одна из самых травматических для человека патологий, поскольку сопровождается высокими показателями инвалидизации, потери трудоспособности и смертности.

По словам Ю.ФЕЩЕНКО, обследование на ХОЗЛ довольно простое и занимает немного времени – 15-20 минут. “В нашей стране есть современная аппаратура для этого, все областные центры и крупные города обеспечены этой скрининговой аппаратурой. Однако очень мало придается значения результатам обследования и расшифровке, пока больной не “дойдет до кондиции и не посинеет”. Тогда уже лечиться поздно. Как свидетельствует практика, таких больных выявляют, когда уже есть постоянный кашель, большое количество мокрот, больной не может подняться без одышки через 3-5 ступенек. Когда есть уже клинический расцвет симптомов этого заболевания, только тогда обращают внимание. И сам пациент, и окружающие, и родные бьют в набат. Но поздно”, – подчеркнул Ю.ФЕЩЕНКО.

Медик рассказал, что в результате хронического воспаления у больных ХОЗЛ развивается пневмофиброз, пневмосклероз, деформация бронхиальной стенки, что приводит к тяжелому течению болезни, сердечной, легочной недостаточности и в конечном итоге приводит к летальности.

“Полностью ликвидировать этот патологический процесс, который имеет или имел место – невозможно, обратного пути нет, можно лишь приостановить прогресс. Хронические обструктивные заболевания легких являются “немой” трагедией для современной медицины и современного общества. В отличие от своего “ближайшего родственника” - бронхиальной астмы - эта болезнь протекает бессимптомно, особенно в начале развития болезни”, – сказал Ю.ФЕЩЕНКО.

Он отметил, что одним из основных симптомов на первых этапах развития ХОЗЛ является кашель или покашливание, незначительные выделения мокрот. “Обычно, ни сам человек, ни окружающие не обращают внимание на это, а нужно сказать, что на первых этапах, когда выявляют это заболевание, лечение проходит эффективнее. Специфическое воспаление, которое лежит в основе ХОЗЛ, может быть приостановлено, прогресс не происходит и прогноз является позитивным”, – отметил медик, подчеркнув, что во всем мире проводят простое скрининговое обследование, которое дает возможность и выявить это заболевание и провести дифференциальную диагностику относительно бронхиальной астмы.

Он также отметил, что есть и другая проблема - соблюдение протоколов лечения больных с ХОЗЛ, когда диагноз установлен своевременно и достоверно. “Наши врачи не придерживаются протоколов лечения, не всегда выполняются приказы Минздрава, нет контроля. В 2009 году ХОЗЛ было выделено в отдельную форму статистической отчетности, однако эта болезнь пока не входит в перечень заболеваний, лечение которых возмещается государством, в отличие от бронхиальной астмы”, – отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Справка УНИАН. Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ) - медленно прогрессирующая болезнь дыхательных путей, которая вызывает значительное ухудшение функции легких. Это заболевание накладывает существенные ограничения на жизнь пациентов. Типичным симптомом является кашель, выделение мокрот и проблемы с дыханием - одышка.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодня около 210 млн. человек болеют ХОЗЛ, а ежегодно эта болезнь убивает приблизительно 3 миллиона человек. Поэтому, заболевание становится 4-й ведущей причиной смерти во всем мире наряду с ВИЧ/СПИД. Эти же данные свидетельствуют, что в 2005 году в результате ХОЗЛ умерли 2,75 млн. человек - больше чем от рака молочной железы и диабета, вместе взятых. ВОЗ прогнозирует, что до 2030 года ХОЗЛ станет третьей наиболее распространенной причиной смерти.

Одышка (проблемы с дыханием), которая является основным симптомом ХОЗЛ, имеет устойчивый и прогрессирующий характер и серьезно влияет на качество жизни пациентов. В наиболее серьезных случаях симптомы осложняют жизнь пациенту настолько, что делают невозможным выполнение самых простых бытовых действий – таких, как умывание и одевание.

Симптомы заболевания прогрессируют медленно на протяжении многих лет. Сначала одышка может возникать только при физической нагрузке, как ощущение дыхательного дискомфорта, скованности в груди. Острые респираторные инфекции увеличивают эти проявления особенно в зимний период. Со временем развивается хроническая дыхательная недостаточность. Обострение этих симптомов у пациентов ухудшает их способность к ежедневной деятельности.

ХОЗЛ развивается под воздействием так называемых факторов риска. Они запускают механизмы формирования данной легочной патологии, и обычно связаны с состоянием окружающей среды, условиями работы, а также с определенными генетическими особенностями пациента.

Главный фактор риска возникновения ХОЗЛ - курение (90% случаев). К внешним факторам риска относятся: загрязнение воздуха (например, биотопливо и уголь, который используется для приготовления пищи), внешнее загрязнение воздуха, промышленная пыль и химикаты (испарения, газы, вредные выбросы).

В Украине работает сеть бесплатных диагностических центров «Пульмис», в состав которой вошли 12 центров в различных городах Украины. В 1996 году на начальных этапах воплощения проекта кабинеты «Пульмис» были оснащены современной аппаратурой для обследования функции внешнего дыхания методом спирометрии, которая считается золотым стандартом в диагностике ХОЗЛ. Этот метод заключается в измерении объемных и скоростных показателей дыхания и позволяет провести дифференциальную диагностику ХОЗЛ с другой легочной патологией или хронической сердечной недостаточностью, а также оценить степень заболевания. Кроме того, использование спирометрии дает возможность оценить эффективность лечения и в случае необходимости откорректировать его. На сегодня спирометрия проводится с помощью цифровых спирометров.