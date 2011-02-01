Ассоциацию банкиров критикуют за решение вынести сор из украинской избы

Глава Наблюдательного совета банка «Финансовый Союз Банк» Дмитрий ФОМЕНКО считает поспешным решением вынесение Ассоциацией украинских банков вопросов работы банковской системы страны на суд международной общественности. Об этом Д.ФОМЕНКО заявил на встрече с общественностью Брюсселя в Центре изучения европейской демократии, сообщает сайт eurodemocracy.net.

«Подобные шаги украинских банкиров нарушают общепринятую этику взаимоотношений банковской системы и власти, и могут повлечь за собой недоверие международной общественности ко всей финансово-банковской системе Украины. Трудно себе представить, что швейцарские банкиры будут жаловаться в международные организации на власти своей страны. Кто будет после этого воспринимать такие банки, да и всю финансовую систему серьезно за рубежами страны?», - подчеркнул в своем выступлении банкир.

По мнению Д.ФОМЕНКО, то, что банкиры передали жалобу по поводу законопроекта №0884 по изменению банковского законодательства Европейскому комиссару по вопросам расширения и европейской политики соседства, свидетельствует об ощущении безысходности, неверии в возможность компромисса и, на его взгляд, вряд ли позволит конструктивно решить данный вопрос.

«Данная группа банкиров вместо поиска возможностей участвовать в активном обсуждении данного закона в Украине, пытается жаловаться и искать «батюшку-заступника» за рубежом. На сегодня во всем мире проводятся реформы финансового сектора, эксперты оценивают их как наиболее серьезные из тех, что происходили за несколько последних десятилетий. Повышение уровня уставного капитала может стать одним из путей консолидации банковского капитала, позволит стабилизировать ситуацию в банковской системе», - говорит Д.ФОМЕНКО. По его мнению, рост капитализации банков также может повысить защищенность вкладчиков и клиентов кредитно-финансовых учреждений. «Однако банкиры отдают себе отчет в том, какую связь регулятивный капитал имеет с реальной надежностью банка, на примере развала именно крупных украинских банков, так как зачастую регулятивный капитал создается так называемыми инструментальными методами», - подчеркнул Д.ФОМЕНКО.

По его словам, существующие на сегодня инструментальные техники и методы позволяют создавать «финансовые муляжи», создающие обманное впечатление о реальной капитализации банка. «Поэтому, именно для достижения цели реальной надежности необходим откровенный диалог правительства и банковского сообщества», - считает глава НС «ФСБ».

«При этом финансовая ситуация в стране достаточно серьезная, - отмечает Д.ФОМЕНКО. - У нашей страны, к сожалению, нет за спиной мощных стран Евросоюза, как у Греции, например, и в случае возникновения серьезных проблем в данном секторе, ей придется решать все свои проблемы в одиночку».

В то же время, «власть уже показала - как в случае с протестами предпринимателей по поводу налоговой реформой - она может идти на компромисс. То же самое может произойти и в случае с банкирами, если, конечно, банки захотят идти на диалог», - цитирует банкира The London weekly.

Как сказал Д.ФОМЕНКО: «Я работаю в банковской системе с 1989 года, и за это время практически не было вопросов, которые нельзя было решить в Украине при наличии желания. В различные периоды истории Украины, при наличии самых различных властей и коллизий всегда вопросы решались внутри страны. Тем более, когда речь идет о сегодняшней власти, которая только начала выстраивать управленческую вертикаль и приступила к системным реформам в стране».

По его словам, это же касается Национального банка Украины во главе с Сергеем АРБУЗОВЫМ, «который начал активно реформировать финансово-банковскую систему страны и продемонстрировал открытость и прозрачность работы своей команды, которые дают возможности для диалога с банкирами. Очевидно, только по-новому мыслящая команда украинских банкиров сможет провести реальные реформы в данном секторе. На мой взгляд, многие профессиональные банкиры готовы предпринять совместные усилия в этом направлении с НБУ».

Данное выступление украинского финансиста вызвало в целом положительный отклик у экспертов Центра изучения европейской демократии в Брюсселе, отмечается в сообщении на eurodemocracy.net.

Справка УНИАН. Проект закона № 0884 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков, в частности, предусматривает внесение изменений к Закону Украины “О банках и банковской деятельности”, согласно которым значительно расширяется круг полномочий Национального банка Украины. Рассмотрение законопроекта № 0884 во ІІ чтении было запланировано на 23 декабря 2010 года. Но он был снят с рассмотрения 14 декабря и направлен на доработку в профильном Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности.