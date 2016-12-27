Аваков анонсировал публикацию результатов расследования Нацполицией о расстреле полицейских в Княжичах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсирует на завтра обнародования результатов служебного расследования Национальной полиции относительно инцидента в селе Княжичи Киевской области, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

"Национальная полиция ведет следствие по Княжичам. Следствие по Княжичам ведет Генеральная прокуратура. В Национальной полиции завершено служебное расследование, материалы которого мы опубликуем завтра", - подчеркнул Аваков.

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Он уточнил: "Будут опубликованы результаты служебного расследования Национальной полиции, а следствие по инциденту в Княжичах ведет Генеральная прокуратура".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.