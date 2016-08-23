В суд передано дело о взяточничестве Героя Украины Романчука

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, военной прокуратурой Южного региона Украины направлен в суд обвинительный акт в отношении Романчука. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

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Чиновник был задержан во время получения взятки на общую сумму $90 тыс. в Николаеве 3 июня.

29 июня досудебное следствие было завершено, а подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам производства. При этом сторона защиты попыталась искусственно затянуть процедуру, без которой судебное рассмотрение обвинительного акта невозможно, говорится в сообщении.

По ходатайству военной прокуратуры Приморский районный суд Одессы установил стороне защиты конечный срок ознакомления с материалами производства по 19 августа. В этот срок подозреваемый и трое из пяти его защитников воспользовались своим правом в полном объеме.

Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Николаева.

Как сообщал УНИАН, 3 июня оперативники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Романчуком за получение 80 тыс. долларов взятки. Эти деньги были частью суммы в 92 тыс. долларов, которую чиновники требовали от предпринимателя за содействие в оформлении документов на добычу полезных ископаемых.

Во время обыска на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тыс. долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть туннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась «черная бухгалтерия», которая доказывает осуществление коррупционных сделок.

8 июня суд избрал Романчуку меру пресечения в виде держания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 5 млн 512 тыс. грн.

21 июня Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение суда первой инстанции, и Романчук после внесения залога вышел из СИЗО.