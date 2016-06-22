"Николаевского Тутанхамона" Романчука выпустили под залог в 5,5 миллиона гривен
Бывший первый заместитель председателя Николаевской ОГА Николай Романчук вышел из одесского СИЗО под залог 5,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает ТСН.
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Обвиняемого во взятке в 90 тысяч долларов Романчука и еще нескольких его подчиненных задержали во время передачи части взятки. Впоследствии под его имением нашли сеть тоннелей с сейфами, в которых хранился антиквариат и драгоценности.
Скандал с Романчуком спровоцировал и отставку его руководителя - губернатора Николаевщины Вадима Мерикова.
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Как сообщал УНИАН, 8 июня Романчуку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 5 миллионов 512 тысяч.
Анатолий Матиос, глава военной прокуратуры, которая занимается делом, заявил 11 июня, что расследование планируется завершить в течение полутора месяцев.
Тогда он также заявил, что в случае внесения залога необходимо будет доказать законность происхождения этих средств.
"Каждая гривна, каждая копейка средств, которые вносятся в таких случаях за коррупционеров, она проверяется всеми возможными инструментами – от службы финансового мониторинга фискальных органов – и надо еще доказать происхождение этих средств. Те средства, которые были изъяты в доме, по месту работы достаточно трудно, я думаю, будет доказывать происхождение", – отметил Матиос.