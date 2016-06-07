Прокуратура о "золотом" Романчуке: он не сбежал, его выписали - BBC

Об этом сообщает ВВС Украина.

"Он не сбежал, его выписали и вручили повестку о явке в правоохранительные органы в определенный срок", - рассказали изданию в прокуратуре.

О побеге Романчука, в имении которого нашли огромные суммы валюты, подземные туннели и сейфы с золотом, сообщил журналист Дмитрий Гнап со ссылкой на персонал больницы.

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"Николаевский "Аладдин" Романчук сбежал из больницы. Только наш одесский корреспондент Елена Васина общалась с медперсоналом 3-й одесской городской больницы. Те подтвердили, что в обед Романчук выписался и исчез в неизвестном направлении. Эта новость могла бы быть сенсацией, но почему-то никто не удивлен, да?", - написал в Facebook журналист.

В прокуратуре заявили, что суд не определил ему меру пресечения, поэтому они не могут контролировать его местонахождение.

Во вторник Николая Романчука отпустили прямо из зала суда. Ему не смогли избрать меру пресечения, а он заявил об ухудшении состояния здоровья из-за высокого давления. Поэтому судья приморского районного суда Одессы отложил заседание на неопределенный срок.

Экс-чиновника из зала суда увезла карета скорой помощи. У него закончился 72-часовой срок задержания, а его свобода передвижения пока не ограничена.

"У него статус подозреваемого, но он свободный человек", - признали представители прокуратуры.