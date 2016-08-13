Полиция возбудила дело по факту ранения человека во время лекции Павленского в Одессе

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Приморский отдел полиции обратился гражданин с заявлением о принятии мер к неизвестному мужчине, который нанес ему ножевые ранения правой кисти.

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Раненого доставили в медицинское учреждение с рваной раной пальца правой кисти. По данному факту начато уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, вечером 12 августа в Одессе во время лекции известного российского художника-акциониста Петра Павленского охранник мероприятия получил ножевое ранение, его коллега, перенервничав, умер от сердечного приступа.