В Одессе после потасовки на лекции Павленского охранник умер от сердечного приступа (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, творческий вечер Павленского, проходивший в виде лекции, посвященной его борьбе с бюрократизмом в России, противодействии диктаторскому режиму и пр., начался в пятницу около 20:10 в зале Impact Hub Odessa, расположенном в центре города. Вход был свободным. Модератором выступил украинский художник Александр Ройтбурд.

На встречу с россиянином пришли сотни людей, мест не хватило, часть слушателей стояла, заполнив все проходы, а многие вообще не смогли пройти внутрь. Во время лекции мужчина, сидевший в первом ряду, мешал другим зрителям. Когда Павленский рассказывал о своих протестных акциях в РФ – как отрезал себе мочку уха, поджег подъезд здания ФСБ в Москве и т. д. – упомянутый мужчина громко произносил разные реплики, комментируя услышанное. В том числе, он сказал: «Вон из Украины», показывал непристойные жесты. Также, со слов некоторых очевидцев, он применял ненормативную лексику, пил спиртное из бутылки.

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Примерно через 30 минут кто-то из слушателей позвал охрану. В зал вошли двое охранников и попытались вывести из помещения этого мужчину, но тот активно сопротивлялся. В переполненном зале началась потасовка, во время которой упомянутый зритель достал складной нож, в результате ранение получил один из охранников.

Модератор заявил, что лекция завершена, Павленский быстро покинул зал в сопровождении друзей и знакомых. Также ушел мужчина, из-за которого произошел прецедент. Охранника, получившего ножевое ранение, повезли в больницу на служебном автомобиле. Вместе с ним поехал его напарник.

Как сообщили УНИАН очевидцы события, по дороге второму охраннику стало плохо, и, он умер, по предварительным данным, от сердечного приступа. По сведениям некоторых людей, находившихся в зале во время лекции и потасовки, мужчина, ударивший ножом охранника, - писатель Владимир Нестеренко, известный под псевдонимом «Адольфыч».

На место происшествия (к зданию Impact Hub Odessa) прибыли сотрудники Патрульной полиции, которые опросили свидетелей.

Встреча с Павленским изначально должна была состояться в Зеленом театре (в парке им. Шевченко), но из-за плохих погодных условий ее перенесли в коворкинговое пространство Impact Hub Odessa.

Региональный главк Национальной полиции случившееся пока не комментирует.

Справка УНИАН. В 2012 году Павленский, протестуя против приговора участницам группы Pussy Riot, грубой ниткой зашил себе рот перед Исаакиевским собором в Петербурге. В 2013-м голым лежал в коконе из колючей проволоки перед входом в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 2014-м прибил собственную мошонку гвоздем к брусчатке Красной площади в Москве, отражая политическую апатию российского общества.

В 2014-м художник, сидя на заборе Научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского в Москве, отрезал себе ножом мочку уха в знак протеста против возрождения карательной психиатрии в России. В 2015-м он поджег подъезд главного здания ФСБ на Лубянке в Москве, за что получил тюремный срок.