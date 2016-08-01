Военная прокуратура завершила расследование по делу "николаевского Тутанхамона" Романчука

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины, и его защитнику, в соответствии со ст.290 УПК Украины, предоставлены материалы для ознакомления», - информируют в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня оперативники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали группу чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации Романчуком за получение 80 тыс. долл. взятки. Эти деньги были частью суммы в 92 тыс. долларов, которую чиновники требовали от предпринимателя за содействие в оформлении документов на добычу полезных ископаемых.

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Во время обысков, проведенных на рабочих местах и по месту жительства фигурантов дела, в том числе в имении Романчука, были обнаружены чемодан с 300 тыс. долл. и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть тоннелей, в которых были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. В сейфах также хранилась «черная бухгалтерия», которая доказывает осуществление коррупционных сделок.

8 июня суд избрал Романчуку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 5 млн 512 тыс. грн.

21 июня Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение суда первой инстанции, и Романчук после внесения залога вышел из СИЗО.