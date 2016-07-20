Гибель Шеремета: полиция предварительно квалифицирует взрыв в центре Киева как умышленное убийство

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, трагическое событие произошло около 8 часов утра на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. В результате взрыва смертельные ранения получил водитель машины.

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На месте происшествия работают руководство столичной полиции и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении полиции ГУНП в г. Киеве. Предварительно следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. Начато досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежит руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было. Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на Радио "Вести".