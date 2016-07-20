У Нацполиции пока нет версий причин гибели журналиста Шеремета (фото)

Об этом она сказала, прибыв на место полиции в среду утром, передает "Украинская правда".

"Вы прекрасно понимаете, что для меня "Украинская правда". Павел Шеремет был для меня хорошим знакомым. Он – первый человек, кому я дала интервью. он был очень хорошим журналистом, поэтому для меня это будет делом чести", - заявила Деканоидзе.

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Она добавила, что сейчас версий пока нет. "Но мы работаем, чтобы выяснить, что произошло", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.