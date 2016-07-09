На Луганщине СБУ задержала разработчика сепаратистского сайта в момент работы над ним (видео)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Разделяя сепаратистские ценности, айтишник начал создание страниц в социальных сетях, через которые вел антиукраинскую пропаганду. Впоследствии с ним установил связь пользователь фейкового аккаунта из Российской Федерации. Узнав, что северодончанин является профессионалом в сфере разработки сайтов, россиянин предложил ему создать для антиукраинской пропаганды полноценный ресурс, который бы "промывав мозги" пользователям из Лисичанска, Северодонецка и Рубежного", - сказано в сообщении.

Соблюдая требования конспирации, работая и дома, и на рабочем месте, компьютерщик создал сайт за три месяца. Его работу финансировал российский заказчик, который посылал ему вознаграждение через одну из российских электронных платежных систем.

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На сайте размещалась информация, направленная на поддержку сепаратистских псевдогосударственных образований, призывы к изменению границ территории Украины, на проведение акций информационной поддержки пророссийских сепаратистов, пропаганда идей "русского мира", дискредитации украинского государства и разжигание межэтнической вражды.

Контент для сайта администратор получал из российских электронных ресурсов, созданных в рамках информационной войны против Украины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте за компьютером с открытой административной панелью антиукраинского сайта.

По факту незаконной деятельности открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Продолжается досудебное расследование.