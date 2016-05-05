СБУ задержала "титушку", агитировавшего за "Днепропетровскую народную республику" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время Революции Достоинства мужчина собрал группу молодых людей-«титушек» и нападал на участников «Евромайдана» возле Днепропетровской облгосадминистрации.

«Впоследствии, после поездки в оккупированный Крым и РФ, он начал информационные акции в интересах «русского мира». По указанию кураторов из террористической организации «ДНР» злоумышленник активно распространял антиукраинские материалы на различных информационно-политических интернет-страницах», - сказано в сообщении.

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Он также распространял информацию, направленную на дискредитацию украинской армии, материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя, гражданского неповиновения действующей власти, инструкции по уклонению от мобилизации и тому подобное.

Также сообщник террористов информировал кураторов о настроениях населения и социально-политической ситуации в Днепропетровске.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленника компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного Кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.