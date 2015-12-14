В Москве пропала одна из сотрудниц Библиотеки украинской литературы, у которой проходил обыск

Об этом УНИАН сообщила сотрудник БУЛ Анна Павлюкова, у который также проходил обыск. По данным УНИАН, Мунтян является гражданкой Украины.

«Ни ее муж, ни ее адвокат, ни я не можем найти Татьяну Мунтян. Телефон домашний не отвечает, мобильный телефон ей отключили в ходе обыска», - сказала Павлюкова.

В то же время Павлюкова сообщила, что у нее обыск проводили с 7.00, в ходе обыскам была изъята методическая инструкция по работе с экстремистскими материалами, акты о списании книг. Кроме того, изъяли флеш-память, на который зафиксирован обыск от 28 октября, где сотрудники пришли в Библиотеку с рюкзаками и сумками. Также изъята брошюра о правовых аспектах Голодомора в Украине, не являющаяся экстремисткой.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем факт подлога заметила сотрудница библиотеки Мунтян. Также обыск проходил дома у директора библиотеки Наталья Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца.

Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

2 ноября российские правоохранительные органы допрашивали Мунтян, она проходит по делу как свидетель.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве политзаключенной.

3 декабря Московский горсуд до 27 декабря оставил под домашним арестом Шарину.

Сегодня, 14 декабря, следователи проводили обыски у дочери Шариной и свидетелей по делу против директора БУЛ – Павленко и Мунтян.