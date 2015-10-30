В ЕС заявляют, что в России не должны вмешиваться в деятельность Библиотеки украинской литературы

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сегодня в Брюсселе сказал пресс-секретарь высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, комментируя обыск библиотеки и дальнейшее задержание ее директора Натальи Шариной.

Он отметил, что в ЕС известно об этой ситуации. "Досадно, что этот инцидент произошел накануне 50-летия принятия Международного пакта о гражданских и политических правах, который закрепляет свободу высказывания мнения (статья 19) и включает свободу поиска, получения и распространения информации. Не должно быть никакого вмешательства в деятельность культурных центров, таких как московская Библиотека украинской литературы в Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь.

При этом он заверил, что ЕС будет продолжать "пристально следить за этим делом".

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Как сообщал УНИАН, 28 октября в Москве была заблокирована ОМОН Библиотека украинской литературы.

Директор библиотеки Шарина сообщила, что обыск прошел у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, которая состоит из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъята оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и на абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. Как сказала Шарина, изъят также детский журнал «Барвинок», поскольку там «увидели флаг «Правого сектора».

29 октября в Следственном комитете РФ заявили, что намерены ходатайствовать об аресте Шариной за «возбуждение национальной ненависти и вражды».