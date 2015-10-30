Суд Москвы отправил под домашний арест директора Библиотеки украинской литературы

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда.

Отмечается, что суд арестовал ее на 28 дней.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя, который заявил, что Шарина может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Следователь попросил привлечь к делу письмо, поступившее по электронной почте на адрес Сергея Сокурова, который сделал донос на библиотеку, в котором ему якобы угрожают от лица обвиняемой.

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Следователь также заявил, что ей инкриминируется преступление по статье 282 пункт б, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

В то же время, прокурор заявила, что доводы следствия не нашли подтверждения, так как нет сведений, что Шарина может скрываться.

"Считаем возможным избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказала прокурор.

В свою очередь Шарина подчеркнула, что свою вину не признает.

"Хочу обратить внимание с подбрасыванием книг, на этот раз подкинули 13 книг", - сказала директор библиотеки.

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Она подчеркнула, что не совершала преступление и, по ее мнению, ее задержали на 48 часов для устрашения.

В свою очередь, ее адвокат Павлов подчеркнул, что дело против Шариной было возбуждено в 2010, и она находилась под подпиской о невыезде, все обвинения с нее были сняты в 2013 году.

Павлов подчеркнул, что она ранее не нарушала подписку о невыезде, поэтому нет необходимости ужесточать меру пресечения.

Он подчеркнул, что следствие обвиняет Шарину в распространении экстремистской литературы, но не уточняет, как конкретно это было сделано.

"Деяние, предусмотренное 282 статьей, может представлять из себя действие. Для того, чтобы его совершить, надо что-то сделать, вот этих действий не было", - подчеркнул Павлов.

Адвокат отметил, что сегодня - День памяти жертв политических репрессий в РФ, и когда в этот день судят библиотекаря за якобы неправильные книги, это неправильно.

"Я прошу для нашей подзащитной не применять никакой меры пресечения и отказать в удовлетворении ходатайства следствия", - сказал Павлов.