Подгруппа по безопасности в Минске завершила очередной раунд переговоров - СМИ

Об этом пишет "Белта" со ссылкой на МИД Беларуси.

"Встреча рабочей группы по безопасности в Минске завершена. Обсуждение политических аспектов урегулирования на востоке Украины продолжается", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

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Отмечается, что в Минске сегодня проходили заседания двух рабочих групп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Проходили встречи подгрупп по безопасности и политическим вопросам. Заседания шли в закрытом для прессы режиме. Встреча подгруппы по политическим вопросам запланирована также на 16 сентября. Ее участники обсуждают вопросы проведения местных выборов.