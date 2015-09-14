Отвод вооружений на Донбассе могут согласовать во вторник - СМИ

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Во вторник в Минске на свои очередные заседания соберутся подгруппы по безопасности и по политическим вопросам. Как сообщает МИД Белоруссии, мероприятия пройдут в закрытом режиме.

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"Подгруппа по безопасности рассчитывает во вторник окончательно согласовать текст соглашения об отводе с тем, чтобы 22 сентября в Минске контактная группа могла парафировать документ", - сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что, как только документ согласуют, его текст будет разослан всем заинтересованным сторонам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм "готово на 90 процентов".