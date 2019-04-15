Сотни миллионов: стало известно, сколько Пугачева заработала за свою карьеру

Пугачева заработала за годы карьеры $100 миллионов.

15 апреля российской певице Алле Пугачевой исполняется 70 лет.

Звездный промоутер Сергей Лавров отмечает, что, даже уйдя со сцены, Алла Пугачева остается самой высокооплачиваемой звездой в РФ. Выступление на корпоративах у нее стоит 300 тысяч евро, а за один концерт в регионе ей готовы предложить 100 тысяч евро.

Читайте также"Пахла сексом": бывший любовник Пугачевой рассказал подробности об интиме с певицей

Как сообщает КП, состояние Примадонны на сегодня около 100 миллионов долларов. В активах певицы, в первую очередь, недвижимость: квартира на Тверской, дача в Подмосковье площадью в 1 тысячу "квадратов" на участке в 50 соток (оценочная стоимость составляет примерно миллион долларов) и знаменитый замок в Грязи стоимостью не меньше 12 миллионов долларов. Однако строил его Галкин. А вот квартиру в Майами звезда продала.

Вместо этого супруги приобрели недвижимость на Кипре в 150-200 "квадратов", после чего, согласно местным законам, им и детям предоставили гражданство этой страны. В автопарке звезды - золотистый "Mercedes Pullman" от Юрия Лужкова и Rolls-Royceмодификации "Фантом" стоимостью в миллион евро.

Как сообщал УНИАН, Пугачевой накануне юбилея пришлось срочно сделать операцию.