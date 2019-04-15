Сотни миллионов: стало известно, сколько Пугачева заработала за свою карьеру
15 апреля российской певице Алле Пугачевой исполняется 70 лет.
Звездный промоутер Сергей Лавров отмечает, что, даже уйдя со сцены, Алла Пугачева остается самой высокооплачиваемой звездой в РФ. Выступление на корпоративах у нее стоит 300 тысяч евро, а за один концерт в регионе ей готовы предложить 100 тысяч евро.
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Как сообщает КП, состояние Примадонны на сегодня около 100 миллионов долларов. В активах певицы, в первую очередь, недвижимость: квартира на Тверской, дача в Подмосковье площадью в 1 тысячу "квадратов" на участке в 50 соток (оценочная стоимость составляет примерно миллион долларов) и знаменитый замок в Грязи стоимостью не меньше 12 миллионов долларов. Однако строил его Галкин. А вот квартиру в Майами звезда продала.
Вместо этого супруги приобрели недвижимость на Кипре в 150-200 "квадратов", после чего, согласно местным законам, им и детям предоставили гражданство этой страны. В автопарке звезды - золотистый "Mercedes Pullman" от Юрия Лужкова и Rolls-Royceмодификации "Фантом" стоимостью в миллион евро.
Как сообщал УНИАН, Пугачевой накануне юбилея пришлось срочно сделать операцию.