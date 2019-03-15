Светлана Лобода показала фото в нижнем белье

На артистке – лишь черный бюстгальтер и также расстегнутые джинсы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников новым фото в Instagram.

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После концерта артистка показала снимок, на котором она позирует полураздетой. На "суперзвезде" – лишь черный бюстгальтер и также расстегнутые джинсы.

"Доброе утро. Но для нас – доброй ночи", - подписала пикантное фото Лобода.

"Шикарна", "Очень горячая", "Красивейшая фигурка, так держать", "Какое божественное тело", "Пресс идеальный!", - пишут в комментариях.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.