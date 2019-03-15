Светлана Лобода показала фото в нижнем белье
12:07, 15 марта 2019Общество
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На артистке – лишь черный бюстгальтер и также расстегнутые джинсы.
Лобода восхитила сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила поклонников новым фото в Instagram.
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После концерта артистка показала снимок, на котором она позирует полураздетой. На "суперзвезде" – лишь черный бюстгальтер и также расстегнутые джинсы.
"Доброе утро. Но для нас – доброй ночи", - подписала пикантное фото Лобода.
"Шикарна", "Очень горячая", "Красивейшая фигурка, так держать", "Какое божественное тело", "Пресс идеальный!", - пишут в комментариях.
Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.
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