"Уже не скрывает": Ани Лорак отдыхает в Майами с российским певцом
13:07, 07 января 2019Общество
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Лорак подозревают в романе с Сергеем Лазаревым - на фото Лазарев нежно обнимает певицу.
Лорак подозревают в романе с Лазаревым / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица, живущая в России, Ани Лорак проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.
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На фото в Instagram Лазарев нежно обнимает певицу. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом", - написала Каролина.
Однако фанаты звезд считают, что между Лорак и Лазаревым не только дружеские отношения.
"Уже не скрывает", "Ну всё, теперь точно не отпирайтесь. Любовь у вас", "Слишком часто вместе, пахнет сексом, а не дружбой", "Такое впечатление, что Вы созданы именно друг для друга", "Мне одной кажется, что они уже не друзья?", - пишут в сети.
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