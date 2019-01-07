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"Уже не скрывает": Ани Лорак отдыхает в Майами с российским певцом

13:07, 07 января 2019
Общество
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Лорак подозревают в романе с Лазаревым / фото instagram.com/anilorak

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На фото в Instagram Лазарев нежно обнимает певицу.  "Merry Christmas! Друзья всегда рядом", - написала Каролина.

Однако фанаты звезд считают, что между Лорак и Лазаревым не только дружеские отношения.

"Уже не скрывает", "Ну всё, теперь точно не отпирайтесь. Любовь у вас", "Слишком часто вместе, пахнет сексом, а не дружбой", "Такое впечатление, что Вы созданы именно друг для друга", "Мне одной кажется, что они уже не друзья?", - пишут в сети.

Как сообщалось, Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак