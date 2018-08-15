Группа Вакарчука выпустила новую песню с аллюзией на предстоящие выборы

15:49, 15 августа 2018
Общество
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Вакарчук спел о тех, кто "проснулся и не спит" / Фото УНИАН

Группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" выпустила новую песню "Сколько нас". Иллюстрация к ней - изображение, которое напоминает избирательный бюллетень.

Песня опубликована на Youtube-канале группы. Сингл стал третьим "за этот год без концертов", отмечается в описании. С помощью "бюллетеня" слушателям предлагается сделать выбор, поставить восклицательный знак или знак вопроса после слов "сколько нас".

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Группа опубликовала и текст песни. Его, как и музыку, написал сам Вакарчук. "Сколько нас / Тех, кого война повела в первый класс / Кто проснулся и не спит / в новое время", "Я знаю утро наступает / Объединяет, волю нам дает / Нам достаточно недоправды / Нас тошнит искусственный сон", - говорится в песне.

Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук рассказал, чем занимался в США.

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Теги: #музика#Святослав Вакарчук