Группа Вакарчука выпустила новую песню с аллюзией на предстоящие выборы

"Сколько нас / Тех, кого война повела в первый класс / Кто проснулся и не спит / в новое время", - говорится в новой песне Вакарчука.

Группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" выпустила новую песню "Сколько нас". Иллюстрация к ней - изображение, которое напоминает избирательный бюллетень.

Песня опубликована на Youtube-канале группы. Сингл стал третьим "за этот год без концертов", отмечается в описании. С помощью "бюллетеня" слушателям предлагается сделать выбор, поставить восклицательный знак или знак вопроса после слов "сколько нас".

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Группа опубликовала и текст песни. Его, как и музыку, написал сам Вакарчук. "Сколько нас / Тех, кого война повела в первый класс / Кто проснулся и не спит / в новое время", "Я знаю утро наступает / Объединяет, волю нам дает / Нам достаточно недоправды / Нас тошнит искусственный сон", - говорится в песне.

Как сообщал УНИАН, ранее Вакарчук рассказал, чем занимался в США.