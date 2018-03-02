Дочь нардепа Добкина похвасталась откровенными фото с отдыха

09:58, 02 марта 2018
Общество
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Добкина показала фото с отдыха / фото instagram.com/alladobkina007

24-летняя дочь нардепа из "Оппоблока" остановилась в одном из самых роскошных курортных комплексов Трускавца. 

В первый день весны, 1 марта, она показала фото, где позирует в купальнике на фоне снега.

фото instagram.com/alladobkina007

Ранее папарацци застали Владимира Кличко и Хайден Панеттьери на отдыхе на пляже и этим самым опровергли слухи о кризисе в отношениях.

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Теги: #дочь Добкина#Алла Добкина отдых#откровенные фото