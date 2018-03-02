Дочь нардепа Добкина похвасталась откровенными фото с отдыха

Алла Добкина отправилась на отдых в Трускавец, уже хвастается фото.

Дочь экс-"регионала" Михаила Добкина Алла отправилась на отдых в Трускавец и хвастается фотографиями из отеля.

24-летняя дочь нардепа из "Оппоблока" остановилась в одном из самых роскошных курортных комплексов Трускавца.

В первый день весны, 1 марта, она показала фото, где позирует в купальнике на фоне снега.

Ранее папарацци застали Владимира Кличко и Хайден Панеттьери на отдыхе на пляже и этим самым опровергли слухи о кризисе в отношениях.