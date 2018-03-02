Дочь нардепа Добкина похвасталась откровенными фото с отдыха
09:58, 02 марта 2018Общество
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Алла Добкина отправилась на отдых в Трускавец, уже хвастается фото.
Добкина показала фото с отдыха / фото instagram.com/alladobkina007
Дочь экс-"регионала" Михаила Добкина Алла отправилась на отдых в Трускавец и хвастается фотографиями из отеля.
24-летняя дочь нардепа из "Оппоблока" остановилась в одном из самых роскошных курортных комплексов Трускавца.
В первый день весны, 1 марта, она показала фото, где позирует в купальнике на фоне снега.
фото instagram.com/alladobkina007
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