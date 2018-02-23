На пляже Барбадоса папарацци застали Кличко-младшего и его возлюбленную Панеттьери в купальнике и без макияжа (видео)
Папарацци застали Владимира Кличко и Хайден Панеттьери на отдыхе на пляже и этим самым опровергли слухи о кризисе в отношениях.
Возлюбленная Владимира Хайден продемонстрировала фигуру в купальнике. Парочку застали папарацци на пляже Барбадоса, говорится в "Сніданку з 1+1".
Фото с 28-летней американской актрисой и 41-летним украинским боксером опубликовало издание DailyMail.
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У влюбленных романтический и непринужденный вид. Голливудская звезда в купальнике и без макияжа эмоционально и немного забавно рассказывала о чем-то любимому.
Напомним, недавно немецкие СМИ заявили о кризисе в отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Информация в прессе появилась после того, как стало известно, что американка отпраздновала свой 28-ой день рождения без него.
Но Владимир опроверг эти слухи, заявив, что они много времени проводят вместе.
Как известно, они заручились еще в 2013-м году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально Пенетьери и Кличко не торопятся, мол, совместное дитя уже и так объединило их крепче любого брака.