На пляже Барбадоса папарацци застали Кличко-младшего и его возлюбленную Панеттьери в купальнике и без макияжа (видео)

11:50, 23 февраля 2018
Общество
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Кличко застали с любимым на пляже / Скриншот

Возлюбленная Владимира Хайден продемонстрировала фигуру в купальнике. Парочку застали папарацци на пляже Барбадоса, говорится в "Сніданку з 1+1".

Фото с 28-летней американской актрисой и 41-летним украинским боксером опубликовало издание DailyMail.

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У влюбленных романтический и непринужденный вид. Голливудская звезда в купальнике и без макияжа эмоционально и немного забавно рассказывала о чем-то любимому.

Напомним, недавно немецкие СМИ заявили о кризисе в отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. Информация в прессе появилась после того, как стало известно, что американка отпраздновала свой 28-ой день рождения без него.

Но Владимир опроверг эти слухи, заявив, что они много времени проводят вместе.

Как известно, они заручились еще в 2013-м году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально Пенетьери и Кличко не торопятся, мол, совместное дитя уже и так объединило их крепче любого брака.

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Теги: #Кличко и Панеттьери#Владимир Кличко Барбадос#Кличко и Панеттьери отдых