Порошенко не видит разницы между трагедиями 11 сентября в США и крушением Boeing-777

Президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN заявил, что не видит разницы между трагедиями 11 сентября в США и в небе над Донбассом и Локерби, передает "Новое время".

"Во всех этих ситуациях должна быть одинаковая реакция. Это опасность для всего мира. Это опасность для глобальной безопасности", - сказал Порошенко отметив, что нельзя говорить о "каком-то" конфликте внутри Украины.

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По словам главы государства, мировое сообщество должно сделать "правильные ответы" на такие вызовы.

Также президент сказал, что украинская армия действует крайне эффективно, и за последние две недели сузила в два раза территорию, на которой действуют террористы.

При этом Порошенко напомнил, что у него был мирный план, и он уже прекращал огонь. Но вместо мира, сказал глава государства, "моя страна теряла своих бойцов каждый день".

"Это очень высокая цена, чтобы решить проблему, и я уверен, что мы должны действовать вместе", - добавил он.

Напомним, 17 июля в 16:20 в Шахтерском районе Донецкой области разбился самолет Boeing 777-200 компании Малазийские авиалинии, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур (рейс MH17). На борту находилось 298 человек: 283 пассажира, среди которых 80 детей, 3 младенцев и 15 членов экипажа.

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Справка. Террористический акт 11 сентября 2001 года (9/11) - серия четырех координированных самоубийственных террористических актов, произошедших в США. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации Аль-Каида.Погибло почти три тысячи человек.

Авиакатастрофа над Локерби - взрыв авиалайнера Boeing 747-100, компании Pan American World Airways, произведенный террористами над городом Локерби (Шотландия) с помощью пластичной взрывчатки семтекс 21 декабря 1988 года. В общей сложности погибло 270 человек. Только в 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв самолета.