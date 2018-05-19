Вехи недели. Переломный «Боинг» и ожидание гудка

Успехи сил АТО на Донбассе заставили Россию оказать сепаратистам медвежью услугу. Поставка зенитно-ракетных комплексов с высоким потолком применения в сочетании с отсутствием возможности для легализации военно-воздушных сил ДНР и ЛНР привели к трагической случайности с далеко идущими последствиями.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании «Авиалинии Малайзии», совершавший полет по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур был уничтожен на 10-километровой высоте зенитной ракетой, предположительно выпущенной из ЗРК «Бук». Именно такой зенитно-ракетный комплекс украинские силовики зафиксировали в колонне боевиков буквально накануне, и его экстренное возвращение обратно в Россию не позволило Кремлю сохранить лицо. Никому из 298 пассажиров и членов экипажа лайнера выжить не удалось, а информационное цунами после авиакатастрофы заставило европейские государства и США изменить свое отношение к Владимиру Путину от прохладно-отстраненного до серьезного возмущения.

Украине также предстоит вынести уроки из сложившейся ситуации, дабы пояснить миру, что происходит на Донбассе и какую роль в этом играет Россия. Сбитые боевиками самолеты наших ВВС не вызывали возмущения международного сообщества, вне зависимости от количества погибших на борту. Зато гибель пассажирского авиалайнера стала настоящим потрясением для мировой политической элиты, которую гибель «Боинга» лишила возможности самоустраниться от происходящего на востоке нашей страны. Хотя буквально за день до трагического происшествия ЕС фактически имитировал усиление санкций против России, но теперь исключительно формальными действиями обойтись не удастся.

Обращает на себя внимание и истерика в российских СМИ, успевших бодро отрапортовать с подачи Гиркина-Стрелкова об уничтожении украинского транспортника, на поверку оказавшегося пассажирским лайнером. Разнобой предложенных кремлевскими пропагандистами версий – от похищенного в марте и подброшенного на донбасские поля в июле малазийского «Боинга» с уже мертвыми пассажирами до стремления украинской ПВО сбить самолет с Путиным на борту – убедительно показывает, что уничтожение пассажирского самолета застало Путина и его команду врасплох. Российский президент, судя по его публичному заявлению в ночь с воскресенья на понедельник, пребывает под постоянным давлением со стороны западных лидеров. Похоже, между США и ЕС проходит напряженная непубличная дискуссия на тему «Позволить ли Путину сохранить лицо?», в которой позиция Вашингтона становится все более категоричной.

В нынешней ситуации для Украины единственно правильная стратегия – постоянное информирование мирового сообщества о происходящем вокруг погибшего лайнера на основе проверяемых фактов и очевидных доказательств. Если официальному Киеву удастся добиться признания так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями на международном уровне, это позволит спасти сотни жизней и оперативно стабилизировать ситуацию на Донбассе. «Переход на другую работу», больше напоминающий бегство, одного из лидеров ДНР Дениса Пушилина – лучшее тому подтверждение.

Направляемые Кремлем сепаратисты допустили серьезную ошибку – они попытались превратить тела несчастных пассажиров «Боинга» и вопрос допуска международных экспертов на контролируемую ими территорию в предмет торга, чего мировое сообщество терпеть не станет. Возможно, уничтожив доказательства разрушения «Боинга» взрывом ракеты, боевики выиграли для России пару лишних дней, но стратегически и Кремль, и вооруженные им марионетки уже проиграли. Даже фрау Меркель, которой на прошлой неделе активно приписывали фамилию другого персонажа немецкой истории, вряд ли сможет обелить своего давнего политического партнера из Кремля.

Как ни парадоксально, но призывы премьер-министра Арсения Яценюка готовиться к полному ограничению торговли с Россией могут оказаться пророческими. Глава правительства посетил Славянск, который пообещал отстроить ударными темпами, и призвал олигархов принять участие в восстановлении Донбасса. Пока непонятно, как на это предложение отреагирует Ринат Ахметов – по крайней мере, никаких звуковых сигналов на эту тему слышно не было.