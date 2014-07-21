Террористы возле аэропорта "Донецк" обстреливают многоэтажные дома, есть погибшие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Отступая, террористы используют местное население в качестве живого щита. В частности, в районе аэропорта "Донецк" террористы ведут огонь по многоэтажным жилым домам. Есть жертвы среди мирного населения", - сказал он.

По словам Андрея Лысенко, "боевые действия террористов на территории Донецкой области приводят к потере урожая на полях. В Артемовском районе из-за постоянных обстрелов боевиками невозможно приступить к сбору зерновых. В Ясиноватском районе огнем террористов уничтожено 2 поля пшеницы".