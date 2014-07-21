Террористы возле аэропорта "Донецк" обстреливают многоэтажные дома, есть погибшие
17:49, 21 июля 2014Политика
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Террористы в районе аэропорта "Донецк" открыли огонь по многоэтажным жилым домам, есть погибшие.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Отступая, террористы используют местное население в качестве живого щита. В частности, в районе аэропорта "Донецк" террористы ведут огонь по многоэтажным жилым домам. Есть жертвы среди мирного населения", - сказал он.
По словам Андрея Лысенко, "боевые действия террористов на территории Донецкой области приводят к потере урожая на полях. В Артемовском районе из-за постоянных обстрелов боевиками невозможно приступить к сбору зерновых. В Ясиноватском районе огнем террористов уничтожено 2 поля пшеницы".
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