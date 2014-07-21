В Донецке при взрыве возле супермаркета погибли люди
12:24, 21 июля 2014Политика
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В районе железнодорожного вокзала Донецка возле супермаркета взорвался снаряд.
Фото: www.62.ua
По информации свидетелей, которые в тот момент проезжали на автомобилях в районе места события, при взрыве погибли люди, также есть пострадавшие, сообщает 62.ua.
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Их точное количество в настоящее время неизвестно. Кроме того, по словам очевидцев, взрывом поврежден транспорт, стоявший в районе попадания снаряда.
Источники в Донецкойобластной госадминистрации сообщают, что в результате артобстрела есть пострадавшие. Автомобили скорой помощи пока не имеют возможности выехать на место взрыва в связи с продолжающимися обстрелами.
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