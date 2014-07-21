Завтра Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о частичной мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Александр Турчинов сообщил на заседании Согласительного совета лидеров групп и фракций и председателей комитетов парламента.Читайте такжеУкраина находится в стадии войны, но победит - Порошенко

По его словам, “одним из первых вопросов завтра мы с вами рассмотрим указ президента, который должен быть подписан на основании решения СНБО о частичной мобилизации”.

“Вы понимаете, что на протяжении двух суток мы должны одобрить этот указ, чтобы он вступил в силу”, - подчеркнул Турчинов.