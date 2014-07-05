Турчинов назвал освобождение Славянска переломным моментом в борьбе с российскими террористами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Верховной Рады.

"Сегодня наступил переломный момент в борьбе с терроризмом на востоке нашей страны. Сепаратисты пытались превратить Славянск в символ борьбы против нашей Родины, но именно этот город станет символом победы независимой и единой Украины над российскими наемниками и террористами", - сказал он.Читайте такжеУкраинские военные освобождают города от террористов и берут их под свой контроль

Как сообщал УНИАН, пророссийские сепаратисты при поддержке террористов из РФ захватили власть в Славянске в середине апреля.

Сегодня украинские силовики выбили из Славянска большое количество террористов.

Над Славянском уже поднят Государственный флаг Украины.

Министр обороны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей заявил, что начато возобновление работы социальных служб и милиции.

Также в Славянске начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается.