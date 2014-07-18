Ночью на Майдане прозвучали два мощных взрыва, есть раненый

Об этом сообщает общественная инициатива "Поисковая инициатива Майдана" в Facebook.

"Поздно ночью на Майдане произошли два мощных взрыва. По словам очевидцев, инцидент произошел в 3:20 возле палаток по ул. Архитектора Городецкого», - сообщили активисты.

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В результате взрыва одного мужчину ранили в ногу и живот. «Поисковая инициатива Майдана услышала 2 версии: с крыши кто-то бросил взрывчатку. Другая: неудачный фейерверк. На место происшествия примчались 3 скорые. Весь Майдан на ногах", - отметили участники общественной инициативы.

Одновременно самооборона Майдана сообщает, что была совершена провокация с применением огнестрельного оружия и боевых гранат РГД-5.

Кроме того, по их данным, в 5 часов утра 18 июля по улице Михайловской неизвестные подожгли склад использованных шин. "Поджог был обнаружен майдановцами и ликвидирован с помощью пожарных", - сообщили активисты.

Напомним, 6 июля на Майдане произошла перестрелка, в который были ранены несколько человек.

После этого инцидента мэр столицы Виталий Кличко заявил, что центр Киева на сегодняшний день не является безопасным для людей.