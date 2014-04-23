По факту похищения подполковника милиции в Славянске открыли уголовное дело

18:26, 23 апреля 2014
Политика
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МВД открыло уголовное производство по факту похищения начальника линейного отдела милиции станции Славянск подполковника Олега Прохорова.

Милиция расследует похищение милиционера в Славянске / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель министра внутренних дел Станислав Речинский.

По его словам, вчера, 22 апреля, в 23.50 в милицию обратился инспектор патрульной службы Славянского горотдела внутренних дел и сообщил о том, что его отец, подполковник милиции Прохоров, 19 апреля вышел из дома и до сих пор не вернулся.

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Как отметил Речинский, в сети Интернет было обнаружено сообщение о том, что днем 19 апреля на одной из улиц Славянска представители так называемой «народной самообороны» захватили и увезли в неизвестном направлении подполковника Прохорова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы, или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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