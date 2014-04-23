В Госреестре избирателей заявляют, что закрыли доступ к реестру на Донетчине из-за СБУ

Об этом в комментарии УНИАН сказал и.о. руководителя службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

"Речь идет о временном отключении от реестра избирателей ряда районов Донецкой области, пока там такая непонятная ситуация», - сказал он.

«А что касается наших совместных с СБУ действий, не знаю ... Они так написали. На самом деле понятно, что когда мы заблокировали доступ, значит, СБУ не выполнило своих обязанностей. Ведь если бы все было правильно, то блокировка бы не произошла. А когда мы вынуждены были закрыть доступ, то это означает, что там - сложная ситуация " , - добавил Стельмах.

Также он отметил, что доступ к реестру избирателей Центризбиркомом возобновится, как только ситуация на местах нормализуется.

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Кроме того , Стельмах отметил , что закрытие доступа к реестру избирателей не означает , что в Донецкой области прекращена обработки баз данных избирателей : "Нельзя сказать, что актуальность того или иного сегмента реестра избирателей в каком-то ужасном состоянии. Там все равно продолжается обработка. Сведения о избирателей представляются субъектами представления, и когда ситуация позволит, они будут обработаны . К тому же, система реестра работает по всей стране, и мы можем действовать хитро в сложной ситуации, прорабатывая данные в соседних отделах. В любом случае эту ситуацию можно сравнивать с крымской. Это - временные меры".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, в пресс - центре СБУ сообщили, что работники СБУ совместно с сотрудниками ЦИК помешали попыткам получить незаконный доступ к информационным базам данных Госреестра избирателей с целью обеспечения проведения так называемого референдума в Донецкой области.

По словам сотрудника пресс-центра СБУ Екатерины Косарева , отделение Госреестра избирателей отключены от общегосударственного реестра в городах Славянск, Енакиево, Снежное, Амвросиевка и Краматорск Донецкой области, в которых к реестрам пытались получить доступ вооруженные лица .

Как известно, с 6 апреля вооруженные лица захватили ряд админзданий в некоторых городах Донецкой области и требуют провести референдум о статусе региона.