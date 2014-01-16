В правительственный квартал стягивают "Беркут" и внутренние войска

В правительственный квартал стягиваются силовики. За последние часы, по данным Автомайдана, там сконцентрированы около двух тысяч бойцов "Беркута" и внутренних войск.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, в Киев к утру заехали более 70 автобусов с участниками Антимайдана из юго-восточных регионов страны. Кроме того, вчера вечером специальными поездами из Донецка выехали три тысячи человек в поддержку провластного митинга.

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Предположительно силовики стягиваются для поддержки заседания провластного большинства в Верховной Раде, которое сегодня собирается проголосовать государственный бюджет на 2014 год. Не исключено, что в случае блокирования сессионного зала, регионалы могут провести выездное заседание.

Ранее регионалы анонсировали 40-тысячный митинг в поддержку принятия госбюджета-2014.