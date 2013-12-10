В правительственный квартал в центре Киева люди могут попасть только по пропускам

В правительственный квартал в центре Киева люди имеют возможность попасть только по пропускам.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Грушевского стоят два кордона правоохранителей и отказываются пропускать тех, у кого нет удостоверения работника Кабинета министров Украины.

На первом кордоне, который расположился у входа на стадион имени Лобановского, стоит первый пост. Дорога перегорожена автобусами и работниками спецподразделения “Беркут”. За автобусами стоит еще один ряд правоохранителей в форме, похожей на “беркутовскую”, но они не являются работниками этого спецподразделения МВД.

Перед Домом правительства стоит еще один ряд работников “Беркута” и других правоохранителей.

На вопрос УНИАН, почему нельзя пройти вверх по улице Грушевского, работник милиции ответил: “Потому что здесь введена пропускная система”. На уточняющий вопрос, на основании каких документов и распоряжений введена такая пропускная система, правоохранитель не смог дать ответ, рассказывая лишь о какой-то “описи Дома правительства”. О чем идет речь, он не уточнил.