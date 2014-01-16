На Майдане замечены грузовики с песком, на баррикадах - провокации

На призывы лидеров сопротивления присоединиться к обороне баррикад откликнулись несколько десятков тысяч киевлян, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН. Со сцены оппозиционеры говорят о 50 тыс. присутствующих.

По наблюдениям журналистов, людей все же меньше, но не намного. В среду распространилась информация о якобы подготовке очередного штурма Евромайдана в ночь на 16 января. Согласно обсуждаемому сценарию, поводом к активности правоохранителей должна была стать спровоцированная массовая драка посреди Майдана Независимости. А уберечься от увеличения количества митингующих в критический момент организаторы штурма якобы планировали благодаря заблокированным тяжелой техникой улицам . Частично эта информация подтвердилась.

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Журналистам удалось увидеть передвижение автобусов с правоохранителями - последние разместились во дворе Кабмина. Также на улице Институтской замечено несколько грузовиков коммунальных служб города. Машины, наполненные песком, почему-то стоят на обочинах. В целом количество тяжелой техники вокруг Евромайдана под ночь заметно увеличилось. Каждые полчаса из разных баррикад поступает информация о провокации. Таких инцидентов уже насчиталось около 10.

В частности, на одной из баррикад произошла небольшая драка из-за попытки нескольких нетрезвых, как говорят охранники митинга, мужчин пройти на территорию Евромайдана. В непрошеных гостей во время схватки изъяли бутылку с алкоголем.

"А что вы придумали здесь. Какие баррикады? От кого вы защищаетесь?", - спросил у охранников молодой человек. Внутри огороженной территории, тем не менее, уже есть немало людей необычной для евромайданивцев внешности. Это мрачные молодые люди в спортивных костюмах. Со сцены сообщают, что большинство оппозиционных депутатов и лидеры оппозиции будут ночевать на Майдане. Однако на сцене ни одного из них до сих пор не было замечено.