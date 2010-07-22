РПЦ: Патриарх Кирилл не вкладывает политику в концепцию "Русского мира"

В Русской православной церкви уверены, что заявления о политическом характере визита патриарха КИРИЛЛА в Украину - это позиция ряда украинских политиков, которые “отрабатывают данные им установки» и не знакомы с историей Церкви.

Такое мнение высказал председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА в комментарии «УНИАН-Религии».

«Никакого подтверждения этому нет, кроме намеренного искажения концепции «Русского мира» и придания этой концепции политического характера», - отметил В.ЛЕГОЙДА.

Он подчеркнул, что патриарх КИРИЛЛ не вкладывал в концепцию «Русского мира» политических понятий, как и не пытался распространить ее на политическом пространстве.

«Речь идет о том духовном единстве, которое существует между народами Русского мира, и которое, несмотря ни на какие временные геополитические особенности, никуда не денется. На смену одним политикам приходят другие.… Но есть какие-то вещи, которые фундаментально объединяют людей на глубинном уровне. Такова природа человеческого сообщества», - сказал В.ЛЕГОЙДА.

Вместе с тем он подчеркнул, что в РПЦ уверены: мнение о политическом характере визита московского патриарха – это не позиция верующих, которые «оказались вне канонической Церкви», а позиция нескольких политиков, в представлении которых Церковь - «корпорация с мирскими интересами».

Говоря о Киевском патриархате, В.ЛЕГОЙДА отметил, что «последние заявления представителей этого объединения говорят о неготовности к диалогу».

«Для РПЦ необычно слышать заявления, которые направлены якобы на мир и объединение, тем не менее, демонстрируют неготовность к диалогу. Говоря об объединении, они (УПЦ КП – УНИАН) ничего для этого не делают, их слова несут только разделение. Нам всегда очень огорчительно слышать и читать подобные заявления представителей так называемого Киевского патриархата», - сказал представитель РПЦ.

Также В.ЛЕГОЙДА отметил, что во время прошлого визита патриарх КИРИЛЛ «обращался со словами любви не только к своей пастве, а и к тем, кто в силу трагедии раскола оказался за оградой Церкви».

При этом он сообщил, что «с этими же словами любви патриарх приехал в Украину и в этом году, чтобы раны раскола, нанесенные по политическим мотивам, были уврачеваны».

Вместе с тем он подчеркнул, что для конструктивного диалога «необходимо отсутствие агрессии» со стороны Киевского патриархата.

«Мы все равно на диалог надеемся, потому что уверены, что это не позиция людей, которые в силу тех или иных причин оказались вне канонической Церкви, это позиция нескольких чиновников, которые просто отрабатывают определенные установки», - сказал В.ЛЕГОЙДА.