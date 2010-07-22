МВД подтверждает, что за Княжицким следила машина с поддельным номером

Министерство внутренних дел подтвердило, что за директором телеканала “ТВі” Николаем КНЯЖИЦКИМ следила машина с поддельными номерами.

Об этом идет речь в ответе директора Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрия АНДРЕЕВА на обращение Н.КНЯЖИЦКОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе службе ТВі.

“По базе данных ДГАИ МВД Украины государственный номерной знак АА9874ЕВ в 2007 году выдавался владельцу автомобиля Mазда СХ-9. В 2008 году данный автомобиль снят с учета, и в последующем данный номерной знак другим владельцам не выдавался”, - отмечается, в частности, в документе.

В ответе Д.АНДРЕЕВА также сказано, что работниками органов внутренних дел Украины мероприятия по наблюдению за офисным помещением телеканала “ТВі” не проводились.

В свою очередь, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Олег ФАРЕНИЙ в ответе на обращение сообщил, что визуальное наблюдение за Н.КНЯЖИЦКИМ и другими сотрудниками “ТВі” Службой безопасности не проводилось, проинформировали в пресс-службе телеканала.

Кроме того, в ответ на депутатское обращение народного депутата Украины Романа ЗВАРИЧА относительно слежки за журналистами телеканала “ТВі” Генеральная прокуратура Украины сообщила, что продолжает проверку этого факта.

Как сообщалось, директор телеканала ТВі Н.КНЯЖИЦКИЙ заявлял, что за ним и за его коллегами ведется наблюдение неизвестными лицами.

Об этом шла речь в открытом обращении Н.КНЯЖИЦКОГО к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ.

Телеканал "ТВі" предоставлял копии отснятого видео "с четкой фиксацией автомобиля и лиц, которые в нем находились".