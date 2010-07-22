Зварич подозревает, что решение Стокгольмского суда не легализировано

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования ситуации в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда Роман ЗВАРИЧ заявляет, что НАК “Нафтогаз Украины” в сговоре с компанией “РосУкрЭнерго” приложил все усилия, чтобы РУЭ выиграла спор в Стокгольме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Анализируя ту неофициальную версию решения Стокгольмского суда, я для себя однозначно сделал предварительный вывод о том, что в Стокгольме состоялся сговор», - заявил Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, ответчик по делу - «Нафтогаз» - «вместо того, чтобы защищать интересы Украины, делал все возможное, чтобы это дело выиграло «РосУкрЭнерго».

В то же время, отметил народный депутат, конкретный вывод по этому делу можно будет сделать после получения официальной копии решения Стокгольмского арбитражного суда, которую, по словам Р.ЗВАРИЧА, органы государственной власти и сам «Нафтогаз» отказываются предоставить членам ВСК в ответ на их запросы.

В связи с этим Р.ЗВАРИЧ предположил, что указанное решение Стокгольмского суда на территории Украины на сегодня еще не легализовано в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. По мнению Р.ЗВАРИЧА, это является весомым аргументом того, что правоохранительные органы не имеют законных оснований для возбуждения уголовных дел, ареста и содержания под стражей некоторых бывших должностных лиц Государственной таможенной службы и «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля парламент создал Временную следственную комиссию относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. ВСК возглавил депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Р.ЗВАРИЧ.

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