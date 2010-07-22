Зварич заявляет, что СБУ оказывает «безумное давление» на него и его жену

Народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявляет, что Служба безопасности Украины оказывает «безумное давление» на него и его жену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На меня оказывается безумное давление. Это давление осуществляется практически с апреля этого года. Оно оказывается не на меня напрямую, а на мою жену и на компанию, которую она возглавляет, – эта компания называется «Украинские национальные информационные системы», - заявил он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, с апреля СБУ проводит разные проверки деятельности компании.

«Это давление после того, как я стал председателем ВСК (Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО - УНИАН), значительно усилилось. Цель одна – чтобы Временная следственная комиссия - я так для себя сделал заключение, и определенными намеками мне уже давали это понять - дала вывод о том, что Украина, украинское правительство обязанные вернуть «РосУкрЭнерго» этот газ, или заплатить соответствующие средства», - сказал народный депутат, и отметил, что этого не будет.

«И не будет, потому что ЗВАРИЧ вдруг станет «тушкой», - добавил он.

По словам депутата, сегодня об этих событиях он сообщит иностранным дипломатическим представительствам, а также международным организациям, в частности Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

1 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию последствий решения Стокгольмского арбитража.