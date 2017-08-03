Россия в Комитете ООН рассказала о "восстановлении исторической справедливости" в оккупированном Крыму

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации Игорь Баринов заявил, что власти России и аннексированного Крыму "защищают права национальных меньшинств полуострова".

Как сообщает Крым.Реалии, об этом он заявил во время выступления на 93-й сессии Комитета в Женеве.

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Представляя официальный доклад о выполнении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Баринов сказал, что в аннексированном Крыму "разработан и реализуется комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политического социального и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и другим признакам".

Также он добавил, что в Крыму фактическая власть уделяет "большое внимание созданию условий для изучения родных языков" и поддерживает СМИ на языках национальных меньшинств.

С докладом выступила также представитель омбудсмена России, рассказала о визите уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в аннексированный Крым, в рамках которого она встретилась с обвиняемыми заключенными, и несколькими организациями крымских татар, и, по ее словам, не выявила нарушений прав человека.

Как отмечается, в Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение официального и альтернативного докладов России о реализации прав этнических меньшинств, проживающих в аннексированном Крыму, в частности украинцев и крымских татар. Украинские и российские правозащитники подготовили и представили альтернативный отчет "Расизм, дискриминация и борьба с "экстремизмом" в современной России и на подконтрольных ей территориях". В нем проанализированы, в частности, случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа после аннексии Крыма в 2014 году.