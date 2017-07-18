Адвокат обратился к оккупационному суду в Крыму с требованием отменить запрет Меджлиса

Адвокат Николай Полозов сегодня подал в так называемый "Верховный суд" временно оккупированного Крыма заявление о пересмотре решения о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОккупационные власти усиливают репрессии против крымских татар, несмотря на решение Международного суда ООН - ЧубаровПолозов отметил, что подал заявление в связи с "вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН"‬. Он добавил к записи фото заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. 29 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года принял решение о введении временных мер по делу по иску Украины к России, отмечая, что РФ должна воздерживаться от любых действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительские учреждения, в том числе Меджлис.