"Диктаторы должны помнить, что конец у них один": Турчинов прокомментировал новые санкции США против России

Режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать. Так прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов введение США новых санкций против РФ, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, санкции против России, введенные в действие законом, подписанным президентом США Дональдом Трампом, - чрезвычайно важное решение.

"Знаковым является то, что в законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном президентом США Трампом, которым были введены санкции, Россия выписана рядом с Северной Кореей", - сказал Турчинов.

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"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все более похожими друг на друга - непредсказуемыми и опасными", - отметил он.

Вместе с тем, подытожил секретарь СНБО Украины, это один из важных шагов к полной изоляции Путина и той тоталитарной страны, в которую он превратил современную Россию.

"Все диктаторы должны помнить, что конец у них один - тотальное презрение и позор", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России.