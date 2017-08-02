Трамп наконец-то подписал закон о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

Новый законопроект, в частности, ограничивает возможности американского президента: он теперь не сможет снять с России санкции без одобрения Конгресса США.

Официально о подписании Трампом закона о новых антироссийских санкциях пока объявлено не было.

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Законом также предусматриваются новые санкции в отношении Ирана и КНДР.

28 июля СМИ сообщали, что у президента Дональда Трампа есть 10 рабочих дней на то, чтобы решить, подпишет он законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, или наложит на него вето.

1 августа вице-президент США Майк Пенс заявлял, что Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России. В свою очередь, госсекретарь США Тиллерсон утверждал, что Трампу не нравятся санкции против России, но он их подпишет.

Как сообщал УНИАН, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Новые санкции предусматривают штрафные меры в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2". Законопроект также был одобрен Палатой представителей и направлен на подпись президенту.