Украинцев РФ возмутило назначение директором центра Украины в Москве сторонника "славянского братства" Юрченко

Украинская община РФ возмущена назначением на должность генерального директора Национального культурного центра Украины в Москве Валерия Юрченко, который выступает за «славянское братство» и настаивает на непрозрачности конкурса с целью «незаконного обогащения».

Об этом говорится в письме руководителей украинских организаций России к президенту Украины Петру Порошенко и другим руководителям Украины.

«Юрченко - был единственный кандидат, не представивший свою программу! Не было программы и на сайте ГУД. Юрченко ограничился словами, что, мол, его программу уже читали, поэтому он не будет перечитывать. Несколько странное, слишком вольное поведение кандидата на официальном собеседовании и презентации программы. Юрченко сообщил, что при написании программы, с которой широкой публике невозможно было ознакомиться, руководствовался «Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ от 1997 г.», говорится в обращении.

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Также диаспора возмущена тем, что риторика этого кандидата о «славянском братство и дружбе между народами» показала, что он либо не знает реальной ситуации в России, либо имеет точку зрения отличную от позиции Украинского государства. В частности, Юрченко подчеркнул первоочередность вопроса мира во взаимоотношениях между Украиной и Россией, что ехать и работать в НКЦУ нужно ради мирного соглашения между Украиной и РФ, «просто взять и оборвать связи с Россией нельзя, надо искать какие-то возможности для установления таких контактов».

«Есть большое сомнение в том, что журналист Юрченко сможет найти такие возможности, с учетом ряда тезисов его выступления, которые были более чем странными и непонятными. По его словам, в РФ надо распространять украинскую культуру и образ жизни: «это приблизит хоть на день, а желательно на большее, заключение мирного соглашения между Украиной и Россией». К такому кандидату наиболее актуальным со стороны комиссии был бы вопрос: «Чей Крым и в каком состоянии отношения между Киевом и Москвой?», однако его спросили, предполагает ли он в эту командировку брать жену», - отмечается в обращении.

Кроме того, подчеркивается, что Юрченко собрался привлекать к сотрудничеству украинские организации, которые его совершенно не знают, так же, как и он их. Работал он в Москве в 1995г., когда активно действовали общество «Славутич», Объединение украинцев Москвы. После 1995. по 2007 г. из автобиографии кандидата неизвестно, чем он занимался и где был. Если был в России, то в связях с патриотической украинской диаспорой замечен не был. В России существуют марионеточные карманные украинские организации: национально-культурная автономия, т. н. «украинские землячества», которые в основном стоят на антиукраинских позициях «русского мира», которые публичными призывами и открытыми письмами к последнему поддерживали режим Януковича. Однако именно на них хочет опереться указанный кандидат.

Кроме того, добавляется, что при отсутствии контактов среди интеллектуальных кругов украинцев Москвы, авторитетных руководителей украинской общины, и российской интеллигенции, которая имеет собственный взгляд на события в Украине, усматривается даже не странным, что на вопрос об известных людях в России, с которыми он мог бы сотрудничать, Юрченко назвал Лену Гагарину (подписант под номером 24 «обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики Путина в Крыму» от 14 марта 2014 года), Сергея Лебедева (директор Службы внешней разведки России в 2000-2007 годах, председатель исполкома СНГ с октября 2007 г.). Акцент в своем выступлении Юрченко сделал на усилении культурно-гуманитарного сотрудничества с украинскими трудовыми мигрантами, показав в очередной раз свою полную удаленность от объективной реальности и понимания сложных условий, в которых оказались украинские граждане.

«Выступление Юрченко откровенно перекликался с «концепцией деятельности» нынешнего временного руководителя НКЦУ - исполнительного директора В.Савицкого, которая направлена на коммерциализацию центра, продолжение непрозрачной финансовой политики, способствующей коррупции, незаконному обогащению руководства центра (украинские организации подали заявление в НАБУ о злоупотреблениях должностных лиц НКЦУ», говорится в документе.

Также в обращении отмечается, что конкурс не был открытым, прозрачным, справедливым, а конкурсная комиссия при избрании нового директора НКЦУ сделала ошибку (на наш взгляд запрограммированную). Как следствие такого избрания - консервация проблем в деятельности Национального культурного центра Украины в Москве, отсутствие крайне необходимых изменений в его работе

Диаспора просит Порошенко принять меры для проведения нового конкурса.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Конкурсная комиссия избрала Валерия Юрченко на должность генерального директора Национального культурного центра Украины в Москве.