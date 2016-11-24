Сожжение украинского флага в центре Москвы: полиция проводит проверку

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РФ, передает РИА Новости.

Читайте такжеНападение на культцентр Украины в Москве и сожжение флага: появились фото и видео

"В дежурную часть из культурного центра около 20.10 поступило сообщение о том, что неизвестные подожгли флаг Украины и краской из баллончика сделали надпись на фасаде: "Харьков — русский город". Прибывшая на место следственно-оперативная группа подтвердила эту информацию. По данному факту проводится проверка по статьям 144, 145 УПК РФ", — сказал источник.

По его словам, оперативники в настоящее время изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест российской стороне, подчеркнув требование неотложного расследования нападения на Культурный центр Украины в Москве и призвав к публичности судебного приговора всем причастным к его совершению.

О причастности к этому инциденту заявили активисты организации "Другая Россия".