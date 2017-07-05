Снятие неприкосновенности с Лозового: представление ГПУ рассматривает Регламентный комитет Рады (трансляция)

Регламентный комитет Верховной Рады начал рассмотрение представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата Андрея Лозового за уклонение от уплаты налогов. Как передает корреспондент УНИАН, Генеральный прокурор Юрий Луценко объявляет материалы представления. Трансляцию заседания проводит Цензор.Net.

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Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявлял, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая продлится с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.

4 июля Комитет ВР по вопросам регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.