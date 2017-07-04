Главы ГПУ и САП надеются, что общество поддержит снятие неприкосновенности с шести нардепов (фото)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и заместитель генпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеются на поддержку обществом вопроса о снятии неприкосновенности с шести народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко и Холодницкий сказали в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос по поводу сопротивления как членов Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы ВР, так и в дальнейшем депутатов в сессионном зале во время голосования за лишение депутатской неприкосновенности 6 народных депутатов, в отношении которых есть представления генпрокурора, Холодницкий отметил: "Сопротивление мы это ожидали".

По его словам, при рассмотрении этих представлений "есть манипулирование фактами", а также попытки перевести обвинения из уголовной в гражданскую плоскость.

При этом Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура ожидает поддержки общества в вопросе отмены депутатской неприкосновенности.

"Одних прокуроров будет мало. Абсолютно очевидно, что мы нуждаемся в помощи гражданского общества, СМИ и вообще всех людей, которые считают, что депутатская неприкосновенность является постсоветским феодальным анахронизмом", - сказал он.

По словам Луценко, депутаты должны отбросить "партийный эгоизм" и проголосовать за то, чего требует общество: "Принцип - закон один для всех".

В то же время он подчеркнул, что снятие неприкосновенности не означает, что все 6 народных депутатов рассматриваются как "априори виновные".

"Мы просто настаиваем на своем законном праве - проводить по ним досудебное следствие во всех его проявлениях, так же, как по обычным гражданам Украины", - сказал генпрокурор.

Он считает, что у депутатов должно быть больше обязанностей, а не прав.

Луценко выразил надежду, что поддержка общественности будет способствовать принятию парламентом решения о лишении депутатской неприкосновенности 6 народных депутатов.

При этом он напомнил ситуацию с народным депутатом Александром Онищенко, когда за снятие с него неприкосновенности сначала в сессионном зале не было голосов, но под давлением журналистов и общественности решение все же было принято.

Как сообщал УНИАН, Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.

3 июля Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

Сегодня, 4 июля, Комитет ВР по вопросам Регламента направил Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности.