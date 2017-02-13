Заседание Совбеза ООН под председательством Украины (прямая трансляция)

Как сообщает отечественное МИД, на дебатах СБ ООН под председательством Павла Климкина будет подниматься вопрос защиты критической инфраструктуры от террористических угроз.

Кроме представителей государств-членов ООН в заседании примут участие руководители таких международных организаций, как Интерпол, Международная морская организация, Организация по запрещению химического оружия, которые поделятся своим видением путей усиления защиты портов, газопроводов, других объектов критической инфраструктуры.

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В ходе заседания предполагается принятие инициированной Украиной резолюции Совета безопасности, которая имеет целью повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим актам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.