Украинские избиратели заплатили за пиар трех политических сил более 60 миллионов гривень - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

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«Мы видим средства, предусмотренные в рамках госбюджета, и почти каждая вторая гривня в рамках государственного финансирования была потрачена политическими партиями на работу со СМИ, т. е. на прямую и косвенную политическую рекламу», - сказал Кошель.

«В целом украинские избиратели заплатили за пиар трех политических сил - партии «Самопомич», партии «Народный фронт» и Радикальной партии Ляшко - более 60 млн грн в прошлом году. То есть, фактически каждая вторая гривня в рамках государственного финансирования тратилась партиями не на развитие, а на прямую рекламу», - добавил эксперт.

В частности, «Народный фронт» направил на рекламу 33,2 млн грн, или 67% средств в рамках государственного финансирования. Из них 25 млн грн - на рекламу по телевидению; 1,3 млн грн - на рекламу по радио; 6,3 млн грн. - на рекламу в печатных СМИ.

«Самопомич» потратила на рекламу 53% средств в рамках государственного финансирования, или 22,7 млн грн.

Кошель также отметил, что «Блок Петра Порошенко» направлял средства на развитие местных организаций. «На содержание местных организаций «БПП» потратил почти треть всех средств - 14, 43 млн», - сказал он.

По словам Кошеля, «Батькивщина» потратила почти треть средств на аренду помещений. Он также отметил, что после введения государственного финансирования увеличилось количество официальных сотрудников партий. «Если в отчетах за І, II, III кварталы 2016 года «Народный фронт» отмечал, что не имеет работников в аппарате, то по итогу года указал, что в районных, городских и областных организациях уже работают 579 человек и еще 22 - в центральном штабе партии», - сказал эксперт.

Он также отметил, что отдельные партии продолжают работать в «тени». «В Украине есть партии, которые работают в теневом формате. Финансовые отчеты двух политических партий - «Народного фронта» и Радикальной партии Ляшко - указывают на то, что у этих партий нет никаких ячеек партии, которые имеют статус юридического лица. «Народный фронт» это задекларировал за 4-й квартал, Радикальная партия за 3-й квартал. То есть, мы имеем достаточно абсурдную ситуацию, скажем, «Народный фронт» официально декларирует, что у него 633 ячейки политической партии, из них ни одна не зарегистрирована официально, то есть не может проводить финансовую, хозяйственную, легальную деятельность», - сказал Кошель. «Это касается и Радикальной партии Ляшко. У нас есть серьезные подозрения, что региональные отделения этих партий фактически вынуждены в случае, если они и действуют, работать в теневом формате или искать полулегальные схемы, каким образом можно использовать средства в рамках своей деятельности, скажем, через различные фонды или общественные организации», - добавил Кошель.

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Он также отметил, что КИУ выступает за запрет политическим партиям тратить средства из госбюджета на рекламу. Для этого эксперты КИУ вместе с группой народных депутатов разработали соответствующий законопроект.

«По мнению нашей организации, средства государственного финансирования должны направляться, прежде всего, на развитие политических партий, работу региональных структур, аренду офисов, заработную плату, создание аналитических экспертных центров, на непосредственную работу с избирателями, а расходование средств на прямую рекламу, это расходование средств на проедание»,- сказал Кошель.

В КИУ напомнили, что согласно положениям закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции», первые средства в рамках госфинансирования партии должны получить в 2016 году. Всего из госбюджета Украины на уставную деятельность политических партий было выделено 391 млн грн. Однако из-за задержки в работе НАПК первые средства попали на счета партий с опозданием - в сентябре 2016 года. Средства были распределены между партиями в зависимости от их результата на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году. Таким образом, «Народный фронт» получил из госбюджета 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенко» - 49,5 млн грн, «Самопомич» - 44,4 млн грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16,9 млн. грн, ВО «Батькивщина» - 6,4 млн грн.